В генконсульство России в Салониках не поступала информация о проблемах фанатов "Спартака"

СЕГОДНЯ 16:58 2018-08-08T16:58:37+03:00

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Накануне матча третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов между клубом ПАОК и "Спартак" в Салониках в ряде греческих СМИ появилась масса информации. О том, что на фанатов москвичей напали, о том, что некоторых могут депортировать за попытку пройти на матч, на который им проходить запрещено.

- Генконсульству об этом ничего не известно. Из полиции никаких сообщений на не поступало, - заявили радио "Комсомольская правда" в генконсульстве России в городе Салоники.

Напомним, что матч ПАОК - Спартак пройдет сегодня, 8 августа. Он начнется в 20:00 по московскому времени. Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию поединка.