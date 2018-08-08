Долевое строительство возьмут под единый контроль

СЕГОДНЯ 17:25 2018-08-08T17:25:41+03:00

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Минстрой планирует разработать единую систему государственного надзора за долевым строительством. Новая система актуальна в условиях изменившегося законодательства о долевом строительстве. Эксперты рассчитывают, что будущая форма контроля позволит не допустить появления новых обманутых дольщиков.

Сегодня за работой застройщиков следят двумя способами: анализируя ежеквартальную отчетность и применяя «три символических норматива»( обеспеченность взятых обязательств, целевое использование средств и безубыточность) при проверках компаний. Но это не дает представления о реальном финансовом состоянии застройщика.

Если застройщик нарушает тот или иной норматив, то ему могут наложить запрет на привлечение дольщиков. Но даже если все показатели в норме, это вовсе не значит, что завтра стройка не встанет, а деньги дольщиков не утекут непонятно куда.

Именно поэтому нужна единая система оценки работоспособности застройщика. Учитывая то, что с 2019 года компании будут получать доступ к деньгам дольщиков только после сдачи дома в эксплуатацию, то необходим и новый механизм контроля, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Минстрой.

Сайт kp.ru уже писал, что принцип участия вдолевом строительстве изменится. Что будет с новостройками и как это скажется на ценах?