Захарова упрекнула США в манипуляции информацией из закрытых документов
Вашингтону следует прекратить сливать в прессу выдержки из секретных дипломатических документов, в том числе несуществующих. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Таким образом она прокомментировала информацию издания Politico о том, что во время встречи президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки российская сторона якобы представила письменные инициативы в сфере контроля над вооружениями.
«Подобные утечки происходят с американской стороны регулярно. Примерно раз в месяц. У меня вопрос: о каком вмешательстве в американские выборы со стороны России может идти речь, если в Штатах не могут сохранить в тайне даже содержание президентских переговоров?», - отметила Захарова на своей странице в Facebook.
Учитывая текущее положение дел, представитель МИД РФ выразила уверенность, что если бы спецслужбы США обладали хоть какими-то доказательствами российского вмешательства в американские президентские выборы, эти улики сразу слили бы в прессу.
«Прежде , чем призывать другие страны к «подобающему» поведению и уважительному отношению к международному праву , в США могли бы подать пример и перестать манипулировать выдержками из закрытых документов и встреч. Включая, несуществующие», - подчеркнула Захарова.
Напомним, на фоне продолжающейся истерии вокруг приписываемого России вмешательства в выборы в США, а также предполагаемых связей команды Трампа с Кремлем, американский истеблишмент крайне нервно реагирует на любые официальные контакты своего президента с Москвой.
В этой связи представитель Совета национальной безопасности Гарретт Марки был вынужден подчеркнуть по итогам переговоров в Хельсинки , что никакие письменные соглашения на встрече не подписывались, и обмен документами между сторонами не производился.