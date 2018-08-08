Захарова упрекнула США в манипуляции информацией из закрытых документов

СЕГОДНЯ 18:01 2018-08-08T18:02:04+03:00

Ранее издание Politico сообщило, что в ходе переговоров в Хельсинки российская сторона якобы представила Дональду Трампу письменные инициативы в сфере контроля над вооружениями

Изменить размер текста: A A

Вашингтону следует прекратить сливать в прессу выдержки из секретных дипломатических документов, в том числе несуществующих. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Таким образом она прокомментировала информацию издания Politico о том, что во время встречи президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки российская сторона якобы представила письменные инициативы в сфере контроля над вооружениями.

«Подобные утечки происходят с американской стороны регулярно. Примерно раз в месяц. У меня вопрос: о каком вмешательстве в американские выборы со стороны России может идти речь, если в Штатах не могут сохранить в тайне даже содержание президентских переговоров?», - отметила Захарова на своей странице в Facebook.

Учитывая текущее положение дел, представитель МИД РФ выразила уверенность, что если бы спецслужбы США обладали хоть какими-то доказательствами российского вмешательства в американские президентские выборы, эти улики сразу слили бы в прессу.

«Прежде , чем призывать другие страны к «подобающему» поведению и уважительному отношению к международному праву , в США могли бы подать пример и перестать манипулировать выдержками из закрытых документов и встреч. Включая, несуществующие», - подчеркнула Захарова.

Напомним, на фоне продолжающейся истерии вокруг приписываемого России вмешательства в выборы в США, а также предполагаемых связей команды Трампа с Кремлем, американский истеблишмент крайне нервно реагирует на любые официальные контакты своего президента с Москвой.

В этой связи представитель Совета национальной безопасности Гарретт Марки был вынужден подчеркнуть по итогам переговоров в Хельсинки , что никакие письменные соглашения на встрече не подписывались, и обмен документами между сторонами не производился.