Эстонские военные обнаружили вероятное место падения ракеты

СЕГОДНЯ 18:29 2018-08-08T18:29:09+03:00

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Эстонские военнослужащие обнаружили вероятное место падения ракеты, которая ранее случайно была запущена испанским истребителем.

Как заявил командующий ВВС Эстонии полковник Рийво Валге на пресс-конференции в Таллине, ракета будет найдена в ближайшее время с вероятностью в 95%.

"Известны воздушный коридор и зона в лесу, где видно, что произошел взрыв. Зона взрыва небольшая, большого взрыва не произошло. Я сам видел только фотографии, на месте не был", — сказал Валге.

Он отметил, что место падения ракеты, скорее всего, находится в безлюдном месте природного заповедника Эндла, передает РИА Новости.

Напомним, во вторник, 7 августа, истребитель ВВС Испании Eurofighter Typhoon 2000 случайно запустил боевую ракету класса "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM при полете над территории Эстонии. Расследованием занимаются ВВС Эстонии, департамент воздушной безопасности Испании и штаб-квартира НАТО.