Эстонские военные обнаружили вероятное место падения ракеты
Эстонские военнослужащие обнаружили вероятное место падения ракеты, которая ранее случайно была запущена испанским истребителем.
Как заявил командующий ВВС Эстонии полковник Рийво Валге на пресс-конференции в Таллине, ракета будет найдена в ближайшее время с вероятностью в 95%.
"Известны воздушный коридор и зона в лесу, где видно, что произошел взрыв. Зона взрыва небольшая, большого взрыва не произошло. Я сам видел только фотографии, на месте не был", — сказал Валге.
Он отметил, что место падения ракеты, скорее всего, находится в безлюдном месте природного заповедника Эндла, передает РИА Новости.
Напомним, во вторник, 7 августа, истребитель ВВС Испании Eurofighter Typhoon 2000 случайно запустил боевую ракету класса "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM при полете над территории Эстонии. Расследованием занимаются ВВС Эстонии, департамент воздушной безопасности Испании и штаб-квартира НАТО.