2018-08-08T19:04:39+03:00
Происшествия

В одной из больниц Нью-Йорка произошла перестрелка

По данным агентства Associated Press, вход в медицинское учреждение заблокировала полиция
Екатерина БОЛГОВА
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В больнице в Нью-Йорке произошла перестрелкаВ больнице в Нью-Йорке произошла перестрелкаФото: REUTERS
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В среду, 8 августа, в больнице Westchester Medical Center в северном пригороде Нью-Йорка произошла перестрелка.

Как сообщило агентство Associated Press, вход в медицинское учреждение заблокирован сотрудниками правоохранительных органов. Перед больницей собираются сотрудники клиники в медицинской форме. Полиция Нью-Йорка пока не комментирует случившееся, также не сообщается, есть ли пострадавшие в результате перестрелки.

Телекомпания NBC передала со ссылкой на источники в правоохранительных органах, перестрелка случилась на четвертом этаже медицинской клиники, рассчитанной на 652 клиента. О количестве пострадавших нет информации, но представитель полиции отметил, что "ситуация взята под контроль".

Напомним, в июне прошлого года экс-сотрудник больницы Bronx Lebanon Hospital принес с собой полуавтоматическую винтовку AR-15 и застрелил врача, а также ранил пятерых сотрудников, а затем покончил с собой.

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