2018-08-08T19:11:01+03:00
Спорт

Матч ПАОК - Спартак: Денис Глушаков не попал в стартовый состав москвичей

Стал известны 11 игроков, которые начнут поединок в Салониках
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Денис Глушаков.Денис Глушаков.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В среду, 8 августа, в греческом городе Салоники на стадионе "Тумба" пройдет первый матч 3 квалификационного раунда Лиги Чемпионов. ПАОК будет принимать московский "Спартак". Был официально объявлен стартовый состав московского клуба на игру в Греции.

Главная новость - в запасе остался капитан команды Денис Глушаков.

Полностью стартовый состав команды таков: Максименко, Ещенко, Жиго, Боккетти, Д. Комбаров, Фернандо, Зобнин, Попов, Ломовицкий, Промес, Л. Адриано.

Запасные: Ребров, Рассказов, Тимофеев, Глушаков, Ханни, Роша, Зе Луиш.

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча ПАОК - Спартак. Стартовый свисток встречи прозвучит в 20:00 по московскому времени.

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