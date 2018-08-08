Матч ПАОК - Спартак: Денис Глушаков не попал в стартовый состав москвичей

СЕГОДНЯ 19:10 2018-08-08T19:11:01+03:00

Стал известны 11 игроков, которые начнут поединок в Салониках

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В среду, 8 августа, в греческом городе Салоники на стадионе "Тумба" пройдет первый матч 3 квалификационного раунда Лиги Чемпионов. ПАОК будет принимать московский "Спартак". Был официально объявлен стартовый состав московского клуба на игру в Греции.

Главная новость - в запасе остался капитан команды Денис Глушаков.

Полностью стартовый состав команды таков: Максименко, Ещенко, Жиго, Боккетти, Д. Комбаров, Фернандо, Зобнин, Попов, Ломовицкий, Промес, Л. Адриано.

Запасные: Ребров, Рассказов, Тимофеев, Глушаков, Ханни, Роша, Зе Луиш.

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча ПАОК - Спартак. Стартовый свисток встречи прозвучит в 20:00 по московскому времени.