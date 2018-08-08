Песков: письмо Трампа для Путина передано российской стороне

СЕГОДНЯ 19:27 2018-08-08T19:27:54+03:00

Пресс-секретарь президента России лидера при этом отметил, что в Кремле с посланием пока не ознакомились

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Российской стороне передано послание президента США Дональда Трампа для российского коллеги Владимира Путина по дипломатическим каналам, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Он отметил, что в Кремле с содержанием письма пока не ознакомились.

"Действительно, письмо было получено по дипломатическим каналам", - сказал Песков журналистам. Он добавил, что в ближайшее время послание должно поступить в администрацию президента.

Напомним, ранее сенатор конгресса США Рэнд Пол заявил, что передал российской стороне письмо Трампа для Путина. 27 июля российский президент заявил, что готов встретиться с американским коллегой как в Вашингтоне, так и в Москве, куда он уже Трампа.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что Трамп будет готов отправиться в Москву для встречи с Путиным после получения официального приглашения. По ее словам, американский лидер надеется принять своего российского коллегу в Вашингтоне после 1 января 2019 года.