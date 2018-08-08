2018-08-08T19:43:59+03:00
Политика

Минобороны РФ призвало европейские страны направить в Сирию средства, направляемые на беженцев

В ведомстве отметили прогресс "в реализации сирийского плана по возвращению беженцев в места довоенного проживания"
Екатерина БОЛГОВА
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Минобороны РФ призвало страны Европы направить в Сирию средства, расходуемые на беженцевМинобороны РФ призвало страны Европы направить в Сирию средства, расходуемые на беженцевФото: REUTERS
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Министерство обороны России призвало страны Европы отменить санкции против Сирии и направить туда средства, направляемые на беженцев.

"Министр по делам национального примирения в Сирии Али Хейдар сообщил, что в его ведомство обращаются тысячи сирийцев, в том числе из стран Евросоюза, откуда они не могут вернуться по финансовым причинам. Ситуацию могла бы изменить отмена европейцами антисирийских санкций, а также направление в Сирию тех средств, которые сейчас растрачиваются на содержание беженцев в странах их временного пребывания", - сказал глава Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Он отметил, что представитель министерства иностранных дел России должен подготовить варианты решения этого вопроса.

"Необходимо проработать данный вопрос с заинтересованными международными структурами, в том числе с ООН", - добавил Мизинцев.

Генерал обратил внимание на прогресс в реализации сирийского плана по возвращению беженцев в места довоенного проживания.

"В очередной раз призываем руководителей всех заинтересованных стран и международных организаций принять активное участие в вопросах оказания всесторонней помощи Сирийской Арабской Республике", - подытожил глава Национального центра управления обороной РФ, передает ТАСС.

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