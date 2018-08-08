2018-08-08T20:11:01+03:00
Общество

Бывшую участницу Pussy Riot не выпустили за границу

Мария Алехина была задержана на пограничном контроле в аэропорту Домодедово
Екатерина БОЛГОВА
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Мария АлехинаМария АлехинаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Бывшую участницу группы Pussy Riot Марию Алехину не выпустили за границу. Как сообщил адвокат Алексей Глухов, ее задержали на пограничном контроле в аэропорту Домодедово.

"Мы полагаем, что Мария была задержана на пограничном контроле в связи с наличием у приставов двух исполнительных листов. Мещанским судом ей были назначены обязательные работы, в связи с этим приставы имеют право накладывать ограничения в передвижениях, в том числе запрет в выезде за пределы РФ", - сказал Глухов.

По словам источника в правоохранительных органах, экс-участницу Pussy Riot не выпустили за границу из-за исполнительного производства, передает ТАСС.

Лидер арт-группы "Война" Петр Верзилов написал в своем микроблоге в Twitter, что Алехину не выпустили в Великобританию, куда она направлялась на театральное выступление по мотивам ее книги Riot Days.

Напомним, в 2012 году Хамовнический суд Москвы признал Алехину и двух участниц Pussy Riot - Надежду Толоконникову и Екатерину Самуцевич - виновными в хулиганстве по мотивам религиозной ненависти и вражды за акцию в храме Христа Спасителя. Они получили по два года колонии общего режима, однако позже Самуцевич получила условный срок, а в конце 2013 года Толоконникова и Алехина были амнистированы.

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