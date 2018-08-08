Фанаты ПАОК напали на российских журналистов перед игрой со "Спартаком"

СЕГОДНЯ 20:15 2018-08-08T20:15:57+03:00

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Перед началом матча 3-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов ПАОК - Спартак (Москва) стало известно о том, что фаны хозяев устроили нападение на российских журналистов. Сегодня в Салониках - первый из двух матчей между двумя клубами.

Как пишет Чемпионат.com, болельщики греков проникли в ложу прессы. И одному из представителей СМИ были нанесены несколько ударов.

Отметим, что сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию поединка ПАОК - Спартак.