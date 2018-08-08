Директором столичного театра «Практика» стал Борис Мездрич

СЕГОДНЯ 20:28 2018-08-08T20:28:00+03:00

Мездрич был главой Новосибирского оперного театра более 12 лет с перерывами

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Директором московского театра "Практика" стал бывший глава Новосибирского оперного театра Борис Мездрич, а художественным руководителем - Дмитрий Брусникин. По данным пресс-службы театра, в устав учреждения внесены изменения. Столичный департамент культуры разделил должности директора и художественного руководителя.

"Приказом департамента культуры города Москвы № 691/ОДК Дмитрий Владимирович Брусникин с 7 августа 2018 г. переведен с должности "директор" на должность "художественный руководитель", - говорится в сообщении. Отмечается, что с 7 августа на должность директора "Практики" назначен Мездрич, передает ТАСС.

Напомним, 3 мая Брусникин был назначен на пост и. о. директора театра. Брусникин - заслуженный артист России, выпускник школы-студии МХТ.

Мездрич - заслуженный работник культуры России, лауреат премии имени Станиславского. Он был директором Новосибирского оперного театра в 2001-2008 годах и 2011-2015 годах.