"Спартак" проигрывает 2:3 выездной матч клубу ПАОК после первого тайма матча Лиги Чемпионов

СЕГОДНЯ 20:51 2018-08-08T21:00:47+03:00

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В греческом городе Салоники на стадионе "Тумба" завершился первый тайм матча ПАОК - Спартак. Встреча проходит в очень непростых условиях для московской команды. Первые 45 минут поединка завершились не в пользу "Спартака".

На 7-й минуте игры счет открыл Ивелин Попов. На 17-й Квинси Промес удвоил преимущество "Спартака". Однако затем он пропустил трижды.

На 29-й минуте Прийович отыграл один мяч, на 37-й Лимниос сделал счет и вовсе равным. На 44-й минуте поединка после ошибки обороны "Спартака" Пелкас и вовсе выводит ПАОК вперед - 3:2!

Отметим, что сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию поединка ПАОК - Спартак.