2018-08-08T21:00:47+03:00
Спорт

"Спартак" проигрывает 2:3 выездной матч клубу ПАОК после первого тайма матча Лиги Чемпионов

По ходу поединка команда Массимо Карреры вела со счетом 2:0
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
"Спартак" уступает пока что 2-3."Спартак" уступает пока что 2-3.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В греческом городе Салоники на стадионе "Тумба" завершился первый тайм матча ПАОК - Спартак. Встреча проходит в очень непростых условиях для московской команды. Первые 45 минут поединка завершились не в пользу "Спартака".

На 7-й минуте игры счет открыл Ивелин Попов. На 17-й Квинси Промес удвоил преимущество "Спартака". Однако затем он пропустил трижды.

На 29-й минуте Прийович отыграл один мяч, на 37-й Лимниос сделал счет и вовсе равным. На 44-й минуте поединка после ошибки обороны "Спартака" Пелкас и вовсе выводит ПАОК вперед - 3:2!

Отметим, что сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию поединка ПАОК - Спартак.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В МИД РФ опровергли сообщения СМИ о подготовке Россией беспорядков в Салониках
Директором столичного театра «Практика» стал Борис Мездрич
Фанаты ПАОК напали на российских журналистов перед игрой со "Спартаком"
Бывшую участницу Pussy Riot не выпустили за границу
Россиянин Евгений Рылов стал чемпионом Европы по плаванию на 200 метров на спине
Минобороны РФ призвало европейские страны направить в Сирию средства, направляемые на беженцев
Песков: письмо Трампа для Путина передано российской стороне
Матч ПАОК - Спартак: Денис Глушаков не попал в стартовый состав москвичей
В одной из больниц Нью-Йорка произошла перестрелка
Эстонские военные обнаружили вероятное место падения ракеты
Ассанжа пригласили на слушания комитета Сената США по "вмешательству" РФ в выборы
Захарова упрекнула США в манипуляции информацией из закрытых документов
У жены Башара Асада обнаружили онкологическое заболевание
Китай синхронно и симметрично ответит на пошлины США на $16 млрд
Долевое строительство возьмут под единый контроль
В московском парке нашли тело женщины в чемодане
В генконсульство России в Салониках не поступала информация о проблемах фанатов "Спартака"
Врачи научились лечить самый опасный рак груди
ФАС оштрафует "большую тройку" мобильных операторов за нарушения с роумингом
Эксперт оценил инициативу американских сенаторов о новых антироссийских санкциях
Путин поручил вывести космическую промышленность на новый уровень качества