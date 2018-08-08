Израиль сообщил о запуске восьми ракет из сектора Газа

СЕГОДНЯ 21:49 2018-08-08T21:49:08+03:00

Из сектора Газа запустили восемь ракет по Израилю Фото: REUTERS

Отмечается, что две ракеты были перехвачены системой ПВО

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Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в среду, 8 августа, из сектора Газа были выпущены восемь ракет по Израилю. Отмечается, что две ракеты были перехвачены силами ПВО Израиля.

"Были засечены восемь запусков ракет по Израилю из сектора Газа, система ПВО "Железный купол" перехватила две из них", - говорится в сообщении.

Официальный представитель полиции Израиля Микки Розенфельд заявил, что две выпущенные ракеты разорвались в городе Сдерот.

"Полицейские и саперные подразделения направлены к местам падения ракет", - написал Розенфельд в своем микроблоге в Twitter.

По данным Национальной службы экстренной помощи "Маген Давид Адом", в результате обстрела один человек пострадал — ранения получил 34-летний мужчина. Также медики оказывают помощь на месте нескольким израильтянам, находящимся в состоянии шока.