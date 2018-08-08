2018-08-08T21:59:27+03:00
Спорт

"Спартак" проиграл первый матч Лиги Чемпионов в Греции клубу ПАОК 2:3

По ходу поединка российский клуб вел 2:0, потом пропустил и даже имел шансы спасти поединок
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Спартак" уступил клубу ПАОК 2:3."Спартак" уступил клубу ПАОК 2:3.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Футболисты "Спартака" не смогли одержать победу в первой игре Лиги Чемпионов нынешнего сезона. В стартовом поединке третьего квалификационного раунда столичный клуб уступил в городе Салоники клубу ПАОК со счетом 2:3.

Голы в составе ПАОК забили: Прийович (29, пенальти), Лимниос (37), Пелкас (44). У московского "Спартака" авторами забитых голов стали Ивелин Попов (7 минута) и Квинси Промес (16 минута матча).

Ответный матч двух команд пройдет 14 августа в 20:30 в Москве на стадионе "Открытие Арена". Победитель этого противостояния выйдет в следующий отборочный раунд Лиги Чемпионов, а проигравший будет биться в Лиге Европы.

Напомним, что сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию поединка ПАОК - Спартак.

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