У премии "Оскар" появилась новая номинация

СЕГОДНЯ 22:15 2018-08-08T22:15:05+03:00

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У премии американской киноакадемии "Оскар" появилась новая номинация.

"Создается новая категория, посвященная достижениям в популярном кино", - сообщила Американская академия киноискусств в своем микроблоге в Twitter.

Отмечается, что в 2020 году вручение "Оскара" в 2020 году запланировано на 9 февраля.

"Мы планируем вести более доступную в мире трехчасовую трансляцию", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что 24 февраля 2019 года в Dolby Theater в Лос-Анджелесе пройдет очередная церемония награждения премии "Оскар".

На последнем вручении американских кинонаград главный приз получил фильм "Форма воды" мексиканского режиссера Гильермо дель Торо. Лучшей актрисой была признана американка Фрэнсис Макдорманд за работу в картине "Три билборда на границе Эббинга, Миссури", а лучшим актером - Гари Олдман, сыгравший Уинстона Черчилля в фильме "Темные времена". Лента "Нелюбовь" российского режиссера Андрея Звягинцева не получила награду в номинации "Лучший фильм на иностранном языке", где выиграла чилийская картина "Фантастическая женщина".