Порошенко подарил сыну несколько миллионов гривен
Президент Украины Петр Порошенко подарил своему сыну несколько миллионов гривен.
Как пишет издание "Страна.ua" со ссылкой на электронную декларацию главы государства, его сын, депутат Верховной рады Алексей Порошенко, получил в подарок от отца часть прав на дом и 1,1 миллиона гривен (около 2,6 миллиона рублей).
Отмечается, что речь идет о части домовладения в Козине Киевской области, цена которого составляет 9,5 миллионов гривен (около 22 миллионов рублей). Общая площадь здания с надворными постройками составляет более 1330 квадратных метров.
Издание напоминает, что в декларации украинского президента за прошлый год содержалась информация, что этот дом полностью принадлежит Петру Порошенко. Во время покупки стоимость строения достигала 30 миллионов гривен (больше 72 миллионов рублей).