Порошенко подарил сыну несколько миллионов гривен

СЕГОДНЯ 22:23 2018-08-08T22:23:39+03:00

По данным местных СМИ, президент Украины передал сыну Алексею часть прав на дом и крупную сумму денег

Изменить размер текста: A A

Президент Украины Петр Порошенко подарил своему сыну несколько миллионов гривен.

Как пишет издание "Страна.ua" со ссылкой на электронную декларацию главы государства, его сын, депутат Верховной рады Алексей Порошенко, получил в подарок от отца часть прав на дом и 1,1 миллиона гривен (около 2,6 миллиона рублей).

Отмечается, что речь идет о части домовладения в Козине Киевской области, цена которого составляет 9,5 миллионов гривен (около 22 миллионов рублей). Общая площадь здания с надворными постройками составляет более 1330 квадратных метров.

Издание напоминает, что в декларации украинского президента за прошлый год содержалась информация, что этот дом полностью принадлежит Петру Порошенко. Во время покупки стоимость строения достигала 30 миллионов гривен (больше 72 миллионов рублей).