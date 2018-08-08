2018-08-09T01:15:30+03:00
Экономика

Госдеп: Новый пакет санкций в отношении России будет содержать исключения

США намерены ввести новые санкции уже через три месяца, если Москва не выполнит требования
Юлия ДИВЕЕВА
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Госдепартамент внесет исключения в новый пакет антироссийских санкцийГосдепартамент внесет исключения в новый пакет антироссийских санкцийФото: REUTERS
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В новом пакете антироссийских санкций, принять который США планируют уже через три месяца, будут исключения, касающиеся сотрудничества с РФ в космосе и в авиастроении. Об этом сообщили в Госдепартаменте Соединенных Штатов.

«В космосе мы где-то сотрудничаем, а где-то зависим. В этом смысле мы будем рассматривать каждую позицию отдельно. Мы также будем внимательно анализировать ситуацию в области поставок авиационных составляющих, поскольку здесь речь может идти о безопасности полетов», - цитирует слова американского чиновника РИА Новости.

Кроме того, США рассмотрят возможности внесения исключений в области экспортных поставок товаров для гражданских нужд. Второй пакет санкций из-за инцидента в Солсбери Вашингтон грозится принять уже через три месяца, если Москва не выполнит выдвигаемые США требования.

Ранее в среду сайт kp.ru сообщал, что Госдепартамент заявил о введении новых санкций в отношении России из-за дела Скрипалей. Решение было принято в связи, с якобы применением РФ нервно-паралитического вещества против своих же граждан. Санкции вступят в силу 22 августа 2018 года.

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