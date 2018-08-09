МИД пошутил про NATO после инцидента с пуском ракеты над Эстонией

СЕГОДНЯ 00:21 2018-08-09T00:22:15+03:00

Российское министерство отметило, что предупреждало о бесполезности этого военного блока

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Организация Североатлантического договора (NATO) давно стала бесполезным военным блоком, и российский МИД неоднократно говорил об этом. Такая запись появилась в аккаунте министерства в Twitter после инцидента с пуском ракеты «воздух-воздух» испанским истребителем в небе над Эстонией.

«Мы же говорили, что военный блок НАТО – бесполезный», - говорится в твите внешнеполитического ведомства.

Свой пост пресс-служба подкрепила хэштегом #МИДзнал.

Как рассказывал сайт kp.ru, истребитель Eurofighter ВВС Испании по ошибке выпустил в небе боевую ракету класса «воздух-воздух» AMRAAM в небе над Эстонией. Инцидент произошел во вторник в 15:44 мск в зоне учебных полетов над населенным пунктом Пангоди.

При этом Минобороны прибалтийской республики отметил, что у ракеты был активирован режим самоуничтожения, который должен был взорвать снаряд еще в воздухе, но он упал на землю примерно в 40 километрах к северу от Тарту.

После этого инцидента самолеты военно-воздушных сил Испании, базирующиеся в Эстонии, приостановили свои полеты. Их временно перевели в запас.