Израиль ответил на атаку из сектора Газа обстрелом 12 объектов боевиков
Израиль ответил на запуск ракет по своей территории из сектора Газа, обстреляв 12 объектов боевиков. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны еврейского государства.
«Израильские истребители атаковали 12 террористических объектов в секторе Газа, включая завод, производивший бетонные блоки для тоннелей, шахту подводного тоннеля для атак с моря на побережье и другие военные цели на территории лагерей, включая фабрику по производству частей для ракет и военный комплекс логистики и связи», - говорится в заявлении ВС Израиля.
В пресс-службе уточнили, что удар нанесен после запуска ракет из сектора Газа и обстрела автомобиля строительной бригады на палестино-израильской границе 8 августа. По их данным палестинские радикалы выпустили 36 ракет в сторону Израиля, передает ТАСС.
«Система ПВО перехватила четыре ракеты, большинство остальных упали в незаселенной местности», - уточнили в Армии обороны.
В очередной раз Иерусалим возложил всю ответственность за события на территории сектора Газа на палестинское радикальное движение ХАМАС.
Ранее сайт kp.ru писал, что в среду из сектора Газа были выпущены восемь ракет по Израилю. Две ракеты были перехвачены силами ПВО еврейского государства.
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