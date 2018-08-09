2018-08-09T02:59:37+03:00
Происшествия

В США парень несколько дней провел под перевернувшимся пикапом

Молодой выжил и оставался в сознании, когда его нашли спасатели [фото]
Юлия ДИВЕЕВА
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Молодой человек оказался зажат в перевернувшемся пикапе в АйдахоМолодой человек оказался зажат в перевернувшемся пикапе в АйдахоФото: СОЦСЕТИ
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Спасатели американского штата Айдахо вытащили из-под перевернувшегося пикапа 21-летнего парня, который провел под машиной несколько дней. Об этом сообщает пресс-служба Департамента пожарной охраны штата в Facebook.

Как стало известно, автомобиль недалеко от города Айдахо-Фолс слетел с трассы в придорожный овраг и перевернулся. Водитель оказался зажатым в машине и не мог самостоятельно выбраться. К сожалению, как раз на этом участке отсутствовала сотовая связь, так что позвать на помощь он не мог.

Парень провел вниз головой несколько дней, пока его машину не заметил случайно кто-то из проезжавших мимо. Мужчина позвонил в службу «911» и спасатели сразу выехали на место аварии, передает сайт телеканала ABC News.

Спасатели извлекли парня из машины при помощи спецтехники Фото: СОЦСЕТИ

Спасатели извлекли парня из машины при помощи спецтехникиФото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

Когда пришла подмога, водитель находился в сознании и смог отвечать на вопросы пожарных. Те извлекли его из-под машины с помощью специального оборудования. Ему сразу же оказали первую медицинскую помощь, а затем отправили вертолетом в госпиталь.

Пикап парня тоже достали из оврага в помощью тягача. насколько пострадала машина неизвестно, а вот, по слолвам медиков, водитель находится в стабильном состоянии, и его жизнь вне опасности.

Водителя пикапа отправили на вертолете в госпиталь Фото: СОЦСЕТИ

Водителя пикапа отправили на вертолете в госпитальФото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

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