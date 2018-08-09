Правительство Канады продолжит диалог с Саудовской Аравией

СЕГОДНЯ 04:13 2018-08-09T04:13:27+03:00

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Канада продолжит дипломатическое и политическое сотрудничество с правительством Сайдовской Аравии, не переставая при этом отстаивать права человека. Такое заявление сделал премьер-министр североамериканской страны Джастин Трюдо.

«Канада всегда будет выступать решительно и наедине, и публично по вопросам прав человека. Люди во всем мире ожидают этого от правительства Канады. Мы будем оставаться твердыми», - сказал он во время рабочей поездки в Монреаль.

Трюдо также подчеркнул, что Канада не будет извиняться за то, что она отставивает свои ценности и права человека, даже если она рискует не угодить глобальному партнеру, передает сайт телеканала CBC

«Канадцы всегда ждут, что наше правительство будет решительно и вежливо говорить о необходимости уважения прав человека во всем мире, и мы будем отстаивать канадские ценности и права человека», - отметил премьер.

Как рассказывал сайт kp.ru, конфликт между Оттавой и Эр-Риядом произошел на фоне задержания активистов на территории Саудовской Аравии. Канада требовала немедленного их освобождения. В королевстве такое отношение восприняли как вмешательства во внутренние дела страны и объявили канадского посла персоной нон-грата.