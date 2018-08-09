2018-08-09T05:07:57+03:00
Звезды

Организаторы премии «Оскар» учредили новую номинацию

Теперь награду будут вручать еще и за достижения в популярном кино
Юлия ДИВЕЕВА
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У премии "Оскар" появилась новая номинацияУ премии "Оскар" появилась новая номинацияФото: REUTERS
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В номинациях на кинопремию «Оскар» добавилась еще одна. Об этом сообщила пресс-служба Американской академии кинематографических искусств и наук, присуждающая награду.

«Информируем об изменениях на премии «Оскар»: отрывается новая номинация за достижения в популярном кино» - говорится в официальном Twitter Американской киноакадемии.

При этом не поясняется, по каким именно критериям будут номинировать на эту награду. Кроме того пресс-служба сообщила, что церемония награждения премии «Оскар» в 2020 году состоится 9 февраля. При этом акаедмия будет вести прямую трансляцию мероприятия, которая будет доступна к просмотру во всем мире. Официальная часть церемонии продлится три часа.

Отметим, что церемония вручения «Оскар» за 2019 год состоится 24 февраля в Dolby Theater в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).

Напомним, как рассказывал сайт kp.ru, на церемонии вручения премий "Оскар" 2018 года главную награду получил фильм "Форма воды" мексиканского режиссера Гильермодель Торо. Приз за лучшую женскую роль получила Фрэнсис Макдорманд за работу в ленте "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" Мартина Макдоны. Лучшим актером был назван Гари Олдман, сыгравший Уинстона Черчилля в фильме Джо Райта "Темные времена".

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