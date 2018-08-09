В Италии туриста оштрафовали на 1 тыс. евро за кражу песка с пляжа

СЕГОДНЯ 06:09 2018-08-09T06:09:22+03:00

В Италии туристов штрафуют за кражу песка с пляжей и нанесение вреда экологии Фото: REUTERS

За вывоз песка с пляжей Сардинии в прошлом году ввели штрафы от 500 евро до трех тысяч

Изменить размер текста: A A

Итальянского туриста, отдыхавшего на острове Сардиния, карабинеры оштрафовали на тысячу евро, обвинив его в краже песка с пляжа. У сорокалетнего мужчины нашли и отняли бутылку, наполненную песком.

Проживающий сейчас в Великобритании итальянец просто решил привезти на память об отдыхе сувенир. Однако еще в прошлом году власти страны решили жестко бороться с такими любителями поностальгировать и ввели штрафы за вывоз песка с пляжей острова. Теперь за такие сувениры придется выложить от 500 евро до трех тысяч евро.

Жители Сардинии и экологи забили тревогу, убедив власти, что традиции увозить песок или другие природные материалы наносят вред экологии острова. Эксперты заявили, что ежегодно отдыхающие увозят домой центнеры и даже тонны ценного песка.

Сардиния славится у туристов своими пляжами и чистотой прибрежной зоной. Поэтому штрафы ввели не только кражу песка, но и за нанесение любого другого вреда экологии осрова. Так 7 августа сардинская полиция оштрафовала гостя из Германии, который въехал на пляж прямо на своем внедорожнике. Парковка у моря обошлась немцу в 600 евро.РИА Новости