Боевые характеристики вертолетов «Аллигатор» повысят

СЕГОДНЯ 06:41 2018-08-09T06:41:59+03:00

Будет улучшена система наведения и распознавания для противотанкового оружия

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В разведывательно-ударных вертолетах Ка-52 «Аллигатор» будут увеличены для более эффективного использования противотанкового управляемого вооружения. Такая информация была размещена на портале госзакупок.

В документе уточняется, что усовершенствования должны коснуться гиростабилизированной оптико-электронной системы. В итоге будет увеличена дальность обнаружения и распознавания целей, точнее танков.

В условиях сказано, что расстояние обнаружения в телевизионном канале в дневных условиях после модернизации должно составить не менее 10 километров, а в тепловизионном канале круглосуточно не менее 8 километров, передает РИА Новости.

Все работы в этом направлении, а также оснащение Ка-52 модернизированной оптико-электронной системой, должны завершиться до конца сентября 2018 года.

Гиростабилизированная оптико-электронная система устанавливается в носовой части вертолета и оснащена телевизионной камерой, тепловизором, лазерным дальномером-целеуказателем, а также датчиком лазерного облучения и системой наведения противотанковых управляемых ракет.