Погода в Москве на 9 августа 2018 года будет солнечной

СЕГОДНЯ 07:06 2018-08-09T07:06:21+03:00

Синоптики спрогнозировали, какой будет погода в Москве на 9 августа 2018 года

Изменить размер текста: A A

Погода в Москве на 9 августа 2018 года будет жаркой и солнечной. К такому выводу пришли специалисты Гидрометцентра России.

В четверг днем воздух в столице прогреется до 23..25 градусов тепла, а ночью столбики термометров будут держаться на уровне 12..14 градусов. В целом, москвичей ожидает переменная облачность, без дождей или каких-либо других осадков.

Между тем, ветер северного и северо-западного направлений будет дуть со скоростью 3-8 м/c. Атмосферное давление, по данным синоптиков, составит 756 миллиметров ртутного столба.

Ранее сайт kp.ru уже писал о том, что жарче всего в эту рабочую пятидневку будет именно в пятницу. Ее показатели лишь на несколько градусов побьет субботняя погода в столице. Столбики термометров поднимутся до 30 градусов. При этом ветер будет довольно слабым. Осадков также не предвидится.