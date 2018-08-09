Ушедшее правительство Колумбии признало независимость Палестины
Правительство экс-президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса, ушедшего со своего поста в понедельник, признало Палестину независимым государством. Об этом сообщило диппредставительство автономии в Боготе.
Как пишет газета El Tiempo, власти страны приняли это решение на прошлой неделе, перед своей отставкой. В среду новое правительство сообщило, что не было в курсе до сегодняшнего дня и теперь намерено пересмотреть палестинский вопрос.
«Учитывая возможные упущения, которые могут выясниться касательно того, как предыдущий президент принял это решение, правительство тщательно изучит его последствия и будет действовать в соответствии с международным правом», - сказал новый министр иностранных дел республики Карлос Ольмес.
Напомним, что президентские выборы прошли в Колумбии 17 июня. На них победу одержал Иван Дуке. Он вступил в должность главы государства во вторник, 7 августа.