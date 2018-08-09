Российские программисты придумали, как рассекретить Telegram

СЕГОДНЯ 09:13 2018-08-09T09:14:09+03:00

Telegram больше не будет анонимным. Фото: Антон Вергун/ТАСС

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История с анонимностью Telegram может уйти в прошлое. Российские специалисты разработали программу, которая позволяет установить личность абонента по его юзернейму.

Теперь правоохранительным органам достаточно запросить информацию у операторов связи и установить, кому принадлежит та или иная переписка.

Это значит, что считавшийся анонимным мессенджер перестает быть таковым.

Данное решение полностью делает неактуальными все требования, которые ФСБ выставляла к администрации мессенджера – предоставить ключи дешифровки сообщений пользователей.

- Мы проанализировали API- это часть программного интерфейса приложения -и выяснили, что в мессенджере все таки есть уязвимость. Через нее возможно раскрыть данные пользователя, - рассказывает руководитель центра исследований легитимности и политического протеста Евгений Венедиктов.

Новая система носит название «Криптоскан». Детали не раскрываются, но в общих чертах понятно, что специалист направляет запрос, содержащий юзернейм, в Telegram, и приложение выдает недостающие данные пользователя — ID и номер телефона, фамилию и имя. Если же зарегистрироваться под вымышленным именем и фамилией, то достоверным остается только ID и номер телефона.

Это уже дает много информации, так как в России активно борются с «серыми» сим-картами.

В Центре отмечают, что уже начали отвечать на первые запросы ФСБ и МВД, - сообщает газета «Известия».

Ранее сайт kp.ru писал о блокировки мессенджера в России. Таганский районный суд Москвы приянл такое решение после того, как администрация сервиса отказалась передать ключи, чтобы сотрудники ФСБ имели доступ к сообщения и данным пользователей.