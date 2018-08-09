Арестованного в США россиянина Никулина проверят на вменяемость

СЕГОДНЯ 07:46 2018-08-09T07:46:43+03:00

Обвиняемый в киберпреступлениях молодой человек становится все более апатичным, уверяет его адвокат

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Россиянин Евгений Никулин, который обвиняется американской стороной в совершении ряда киберпреступлений, будет подвергнут психиатрическому обследованию. Запрос на проведение данной процедуры направил адвокат самого подсудимого Аркадий Бух.

"Он действительно находится не в лучшем состоянии — стал апатичен и часто уклоняется от ответов", - рассказал защитник.

По его словам, такое состояние молодого человека может объяснятся сильными психотропными веществами, которые ему вводили еще после задержания в Чехии. Подруга же Никулина считает, что свою отрицательную роль в этом играет и пребывание россиянина в одиночной камере. Так, парень не раз признавался, что "потихоньку сходит с ума". Он пытается шутить и узнавать о событиях в мире, но "ему тяжело", считает девушка.

Как сообщает газета "Известия", результаты обследования должны будут показать, насколько вменяем россиянин и может ли он предстать перед судом присяжных.

Напомним, Евгений Никулин был задержан в Чехии еще в 2016 году по запросу прокуратуры США. В Вашингтоне его обвиняют в совершении серии хакерских атак на американские компании, такие как LinkedIn, Dropbox и Formspring, а также продаже личных данных пользователей. В конце 2017-го Верховный суд Чехии одобрил решение горсуда Праги о выдаче россиянина Соединенным Штатам, а весной этого года было официально объявлено об экстрадиции. Сам молодой человек свою вину не признает, передает сайт kp.ru.