Нарушители антитабачного закона заплатили 70 млн рублей

СЕГОДНЯ 08:02 2018-08-09T08:02:05+03:00

С начала гоза за нарушение антитабачного закона было оштрафовано более пяти тысяч физических и юридических лиц. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Роспотребнадзор выставил штрафов на такую сумму с начала 2018 года

Изменить размер текста: A A

В России активно борются с курением. Антитабачный закон предполагает, что курение в общественных местах, в кафе, на остановках, около школ и поликлиник – запрещено. Если от вредной привычки избавиться не удается, то есть специальные места, оборудованные для курильщиков.

Для должностных и юридических лиц за несоблюдение на вверенных им территориях требований антитабачного закона тоже предполагаются штрафы.

С 2013 года проект работает, нарушителей хоть и становится все меньше, но пока цифры огромным. С начала 2018 года Роспотребнадзор привлек к ответственности за нарушение данной нормы 5177 раз.

Среди правонарушителей 1514 граждан, 1561 работник организаций-продавцов табачной продукции, 663 индивидуальных предпринимателей и 1439 юридических лица.

В общей сложности люди заплатили штрафов на 70 миллионов рублей,- сообщает газета «Известия» со ссылкой на Роспотребнадзор.

Сайт kp.ru уже писал о принципах действия антитабачного закона. Россияне живут по новым правилам уже пять лет, но пока отказываться от кредной привычки не спешат.