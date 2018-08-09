Трампу могут дать право вводить санкции за вмешательство в выборы

СЕГОДНЯ 08:06 2018-08-09T08:07:01+03:00

При этом в Белом доме признали, что нет доказательств влияния других стран на ход голосования в США

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Администрация президента США ДональдаТрампа готовит указ, который предоставит ему полномочия вводить санкции в отношении иностранных граждан за вмешательство в процесс выборов в США. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Издание утверждает, что в редакцию попала копия восьмистраничного проекта документа, который дает право главе государства на десять из тридцати крупнейших коммерческих организаций стран, подозреваемых в оказании влияния на выборы. При этом в законопроекте подчеркивается, что не никаких доказательств того, что какая-либо страна смогла повлиять хоть на одного избирателя во время голосования.

Среди нарушений, которые попадают под действие этого документа, называется распространение дезинформации в Интернете. Указ не предусматривает обязательное введение ограничений в отношении компаний, но закрепляет обязательные санкции в отношении физических лиц.

В Белом доме отметили, что проект указа не является окончательным, и в него могут быть внесены изменения