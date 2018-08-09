Продавцы люксовых товаров попросили послабление в НДС

СЕГОДНЯ 08:33 2018-08-09T08:33:31+03:00

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В правительстве не исключают, что магазины на центральных улицах Москвы войдут в зону беспошлинной торговли. К системе tax free могут присоединиться не все подряд, а только точки, торгующие люксовыми и брендовыми вещами. Речь идет о магазинах, которые находятся в Столешниковом переулке, на Петровке, Большой Дмитровке и Кузнецком Мосте.

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов уже поручил Минпромторгу и Минфину рассмотреть вопрос включения самых «дорогих» улиц столицы в свободную зону.

Это, по мнению экспертов, поможет привлечь туристов за покупками.

Ведомствам дали совсем небольшой срок на реализацию данного проекта. Уже к 30 августа нужно будет предоставить согласованные решения на проверку.

В начале июля компания «Айзел.ру» попросила включить торговые точки на «дорогих» улицах столицы в зону tax free. Директор компании отметил, что «зона, в которой расположены эти улицы, является одной из наиболее посещаемых иностранными туристами». Иностранные покупатели, являющиеся клиентами люксовых магазинов, особенно заинтересованы в возврате НДС, начисленного на сумму покупки. «Невозможность получить возврат НДС за покупки, совершенные в разных магазинах одной торговой марки, создает неудобства для иностранных покупателей таких магазинов», — цитирует газета «Известия» обращение представителя «Айзел.ру».

Скорее всего, правительство пойдет навстречу luxury -торговле.

Cайт kp.ru писал, что в России может появитсья своя зона taz free/ Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что к запуску tax free в России все готово. В Минфин направлены все необходимые документы, промежуточные решения уже приняты. Все ждут только официальной «отмашки».