Жена Асада обратилась к сирийскому народу после выявления у нее онкологии

СЕГОДНЯ 08:48 2018-08-09T08:49:20+03:00

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Супруга сирийского лидера Башара Асада, у которой накануне обнаружили злокачественную опухоль молочной железы, обратилась к жителям своей страны. Слова 42-летней Асмы Асад приводит пресс-служба администрации главы государства.

"Я принадлежу народу, научившему мир стойкости, силе и способности противостоять трудностям. Моя решимость проистекает из вашей решимости и стойкости всех прошедших лет", — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter-аккаунте президента Сирии.

Жена президента Сирии выступила с обращениемФото: twitter.com

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в настоящий момент первая леди республики проходит лечение в центральном госпитале Дамаска. Ее болезнь была диагностирована на ранней стадии, поэтому шансы на полное выздоровление достаточно велики.

Стоит отметить, что сама Асма Асад родилась в семье лондонского врача. Ее муж также имеет медицинское образование.