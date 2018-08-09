Причиной пуска ракеты над Эстонией мог стать человеческий фактор

СЕГОДНЯ 09:55 2018-08-09T09:55:37+03:00

Испанский истребитель НАТО по ошибке выпустил боевую ракету, когда пролетал над Эстонией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Однако для того, чтобы осуществить атаку, недостаточно просто нажать на кнопку

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Влияние человеческого фактора является наиболее вероятной причиной случившегося накануне в небе над Эстонией.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, во вторник, 7 июля, днем истребитель Eurofighter испанских ВВС по ошибке запустил боевую ракету класса "воздух-воздух" AMRAAM. Инцидент произошел в зоне учебных полетов над населенным пунктом Пангоди.

Позже в Эстонии рассказали, что у ракеты был активирован режим самоуничтожения, но он почему-то не сработал, и снаряд упал на землю в 40 километрах к северу от Тарту.

Военные источники газеты El País считают, что причиной запуска стала простая человеческая ошибка. Однако, чтобы осуществить атаку недостаточно просто нажать на кнопку - для этого нужно выполнить процедуру сразу в несколько этапов.

К настоящему моменту испанские Eurofighter NATO полностью прекратили свое патрулирование в прибалтийских республиках. Такие меры будут действовать до полного выяснения всех обстоятельств случившегося.