Российский журналист поведал о подробностях нападения фанатов клуба ПАОК

СЕГОДНЯ 10:12 2018-08-09T10:12:38+03:00

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Перед игрой третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов ряд российских журналистов, которые приехали работать на игру в Салоники между ПАОК и "Спартаком" стали жертвами нападения греческих фанов. Журналист Ярослав Кулемин в своем Твиттере поведал подробности инцидента.

- Бойцы ПАОК пытались прорваться в пресс-ложу к русским журналистам. Приятный вечерок в Салониках. «Ребята, вам лучше уезжать прямо сейчас! По вам видно, что вы не греки». Мы покидали стадион под охраной полиции и летели в Москву в чартере «Спартака». Спасибо консульству и клубу, - написал он у себя на страничке в соцсети.

Напомним, что матч между клубом ПАОК и московским "Спартаком" завершился победой греческой команды со счетом 3:2. Ответный поединок пройдет в Москве через неделю, 14 августа на стадионе "Открытие Арена". Победитель этого противостояния по сумме двух матчей пройдет в следующий отборочный раунд Лиги Чемпионов. Проигравший продолжит борьбу в Лиге Европы за право выйти в групповой раунд соревнований.