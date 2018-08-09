2018-08-09T10:46:42+03:00
Экономика

Курс доллара превысил отметку в 66 рублей впервые с конца 2016 года

В начале торгов на Московской бирже 9 августа 2018 года курс доллара вырос на 1 рубль
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments23
Курс доллара поднялся выше 66 рублей впервые с ноября 2016 годаКурс доллара поднялся выше 66 рублей впервые с ноября 2016 годаФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Курс доллара впервые с ноября 2016 года превысил отметку в 66 рублей. В начала торгов на Московской бирже в четверг, 9 августа, американская валюта подорожала на 1 рубль и теперь оценивается в 66,55 рубля.

Курс евро также увеличился до 77,17 рубля - на 1,15 рубля. Последний раз такой показатель наблюдался в апреле этого года.

При этом стоимость нефти марки Brent с поставкой в октябре на бирже ICE в Лондоне начала падать. В четверг она потеряла 0,12%, и теперь составляет 72,19 доллара за баррель.

Индекс Мосбиржи также снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,64% - до 2278,41 пункта, а индекс РТС опустился на 2,85% - до 1082,04 пункта. Данные Московской биржи, что последний раз столь низкий показатель наблюдался 19 июня 2018 года.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что курс рубля начал резко снижаться по отношению к доллару и евро на фоне сообщений о введении новых антироссийских санкциях со стороны США, а также замедления роста цен на нефть.

Еще больше материалов по теме: «Курс рубля»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тереза Мэй продолжает смущать британцев странными реверансами
В Совфеде назвали новые санкции США попыткой сдержать развитие России
Сенат Аргентины отклонил законопроект о легализации абортов
Российский журналист поведал о подробностях нападения фанатов клуба ПАОК
Причиной пуска ракеты над Эстонией мог стать человеческий фактор
Израиль назвал "пощечиной" признание независимости Палестины Колумбией
Сирия готова предложить россиянам религиозные туры
Российские программисты придумали, как рассекретить Telegram
Россияне не верят в тревожные прогнозы и чаще берут ипотеку
Жена Асада обратилась к сирийскому народу после выявления у нее онкологии
Продавцы люксовых товаров попросили послабление в НДС
Посольство РФ в США предложило Госдепу опубликовать переписку по санкциям
Эквадор ввел режим ЧП из-за большого притока беженцев из Венесуэлы
Трампу могут дать право вводить санкции за вмешательство в выборы
Нарушители антитабачного закона заплатили 70 млн рублей
Арестованного в США россиянина Никулина проверят на вменяемость
Алексей Мордашов полностью перевел «Силовые машины» в Россию
Генсек ООН заявил, что страх ядерной войны сохраняется до сих пор
Ушедшее правительство Колумбии признало независимость Палестины
Погода в Москве на 9 августа 2018 года будет солнечной
Боевые характеристики вертолетов «Аллигатор» повысят
В Италии туриста оштрафовали на 1 тыс. евро за кражу песка с пляжа
Посольство РФ в США назвало новые санкции «драконовскими»
Организаторы премии «Оскар» учредили новую номинацию