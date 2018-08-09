Курс доллара превысил отметку в 66 рублей впервые с конца 2016 года

СЕГОДНЯ 10:46 2018-08-09T10:46:42+03:00

В начале торгов на Московской бирже 9 августа 2018 года курс доллара вырос на 1 рубль

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Курс доллара впервые с ноября 2016 года превысил отметку в 66 рублей. В начала торгов на Московской бирже в четверг, 9 августа, американская валюта подорожала на 1 рубль и теперь оценивается в 66,55 рубля.

Курс евро также увеличился до 77,17 рубля - на 1,15 рубля. Последний раз такой показатель наблюдался в апреле этого года.

При этом стоимость нефти марки Brent с поставкой в октябре на бирже ICE в Лондоне начала падать. В четверг она потеряла 0,12%, и теперь составляет 72,19 доллара за баррель.

Индекс Мосбиржи также снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,64% - до 2278,41 пункта, а индекс РТС опустился на 2,85% - до 1082,04 пункта. Данные Московской биржи, что последний раз столь низкий показатель наблюдался 19 июня 2018 года.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что курс рубля начал резко снижаться по отношению к доллару и евро на фоне сообщений о введении новых антироссийских санкциях со стороны США, а также замедления роста цен на нефть.