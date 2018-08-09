2018-08-09T11:37:38+03:00
В мире

Тереза Мэй продолжает смущать британцев странными реверансами

В этот раз премьер-министр исполнила нелепый приветственный присед перед принцем Уильямом [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Нелепый реверанс Терезы Мэй насмешил британцевНелепый реверанс Терезы Мэй насмешил британцевФото: REUTERS
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Премьер-министра Великобритании Терезу Мэй в очередной раз высмеяли за нелепый реверанс. В этот раз довольно странного приветствия от главы правительства был удостоен принц Уильям.

Инцидент произошел в среду, 8 августа, перед посещением религиозной церемонии по случаю 100-летия Амьенского сражения времен Первой Мировой Войны. Мэй стояла среди других политиков, ожидая, когда герцог Кембриджский подойдет к ней для рукопожатия, и вот, когда этот момент наступил, 61-летняя женщина резко опустилась чуть ли не на колено, при этом далеко отставив одну из ног.

Это не первый раз, когда глава правительства веселит британцев своими выпадами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Это не первый раз, когда глава правительства веселит британцев своими выпадамиФото: GLOBAL LOOK PRESS

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Стоит отметить, что это уже далеко не первая подобная выходка премьера. Такими же довольно драматическими реверансами она приветствовала королеву Елизавету II и герцогиню Кембриджскую Кейт Миддлтон. Аналогичный случай уже происходил и с принцем Уильямом.

Тогда пользователи социальных сетей сравнивали реверансы главы правительства Великобритании с поведением домашнего эльфа из фильма "Гарри Поттер" и с первыми шагами жеребенка. В этот раз также не обошлось без саркастических комментариев. Так, Мэй сравнили с пьяным жирафом и предположили, что у нее какой-то комплекс неполноценности. Большинству же англичан было стыдно за неловкое поведение премьера.

Пользователи Twitter начали высмеивать нелепый реверанс главы правительства.

Пользователи Twitter начали высмеивать нелепый реверанс главы правительства.

"Слабая и вечно шатающаяся. Даже крепкое рукопожатие заставляет ее сгибаться в коленях", - написал один из пользователей Twitter.

Однако нашлись и заступники политика. Например, один мужчина призвал остальных пользователей "оставить старую женщину в покое".

Напомним, что в неловкие ситуации с членами королевской семьи попадал и американский лидер Дональд Трамп. В июле этого года во время прогулки с Елизаветой II глава государства постоянно шел впереди монаршей особы и преграждал ей дорогу, что со стороны выглядело довольно грубо, передает сайт kp.ru.

Нелепый реверанс Терезы Мэй насмешил британцев.

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