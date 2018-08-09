Ученые нашли в атмосфере Земли гигантскую дыру

СЕГОДНЯ 12:01 2018-08-09T12:01:33+03:00

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Американские ученые обнаружили в ионосфере Земли крупную дыру. По данным специалистов, она появилась в связи с внезапным потеплением стратосферы.

Причиной повышения температуры в стратосфере, свою очередь, стали атмосферные гравитационные волны, возникшие в тропосфере. В этом рассказали научные работники из Массачусетского технологического института. В результате, по их словам, в атмосфере произошло разрушение циркуляции теплого и холодного воздуха. И теперь ионосферная дыра простирается от 55 градусов южной широты до 45 градусов северной широты, передает сайт телеканала «Звезда».

Ученые добавили, что ранее, вплоть до 2013 года считалось, что изменения в ионосфере могут происходить только в дневное время, Однако позже специалистам удалось зафиксировать процессы, которые свидетельствуют о том, что изменения протекают и ночью.

Специалисты подчеркивают, что исследование механизмов образования ионосферных дыр позволит прогнозировать состояние внешних слоев атмосферы Земли, а значит, и космическую погоду, передает телеканал «360».