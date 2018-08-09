2018-08-09T12:09:25+03:00
В мире

Додон отказался отдавать территорию стадиона в Кишиневе посольству США

Американцы хотели построить на этом месте новое здание дипмиссии
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент Молдавии Игорь Додон. ФОТО Анна Исакова фотослужба Госдумы РФ ТАССПрезидент Молдавии Игорь Додон. ФОТО Анна Исакова фотослужба Госдумы РФ ТАСС
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Президент Молдавии Игорь Додон отказался передавать территорию бывшего Республиканского стадиона в Кишинёве под строительство нового здания посольства США. Об этом рассказал сам глава государства.

"Я подписал официальный отказ от промульгации закона о передаче участка бывшего Республиканского стадиона для последующей постройки на нём нового здания посольства США", — говорится в сообщении, опубликованном на странице Додона в Facebook.

Политик выразил согласие с большинством жителей столицы и граждан страны, в целом, которые выступают за благоустройство этой территории и преобразование ее в парк или культурный центр.

Додон отказал в передаче участка во владение американской дипмиссии Фото: Twitter.com

Додон отказал в передаче участка во владение американской дипмиссииФото: Twitter.com

Фото: Twitter.com

Напомним, что в конце июня президент также отменил на неопределенный срок свою поездку в Соединенные Штаты. Причиной стала нестабильная обстановка внутри республики.

Так, например, молдавское правительство без согласия президента приняло резолюцию Генассамблеи ООН о выводе российских миротворческих сил из Приднестровья. Додон назвал такое решение опасным демаршем и провокацией, передает сайт kp.ru.

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