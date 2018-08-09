2018-08-09T13:01:34+03:00
Экономика

Эксперты: доллар подскочит до 70 рублей

Экономисты уверены, что существует два варианта развития сценарий
Елена АКИМОВА
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Эксперта прогнозируют дальнейший рост курса валютЭксперта прогнозируют дальнейший рост курса валютФото: Евгения ГУСЕВА
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Сегодня курсы валют самая обсуждаемая тема. С утра доллар вырос сразу на 1,58 – до 65,07 рубля, евро – на 1,87 рубля, до 75,52 рубля.

Причина такого ослабления российской валюты известна – реакция на новые санкции, которые будут введены Западом.

Аналитики делают свои прогнозы, рассчитывая, что курс еще будет расти. Один из вариантов: доллар подскочит до 70 рублей. Если не предпринять никакие меры, то на этой отметке он пробудет довольно долго, а после начнет снижаться до привычных 61-64 рублей.

«Если конгресс запретит покупку новых выпусков российского долга, потери для рубля будут незначительными – в пределах пяти-семи процентов», – пояснил сайту «Дни.ру» ведущий аналитик компании «Открытие. Брокер» Андрей Кочетков.

Есть пессимистичный вариант, в этом случае США начнут избавляться от российского госдолга и обвалят рынок облигаций.

Тогда курс вырастет еще больше, до 72 рублей за доллар.

Сайт kp.ru писал, что США вводит новый санкции против РФ. На первом этапе ограничения коснутся продукции двойного назначения. А второй пакет вступит в силу через три месяца. Он затронет крупные российские банки и компании.

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