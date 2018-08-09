2018-08-09T13:33:53+03:00
Происшествия

В зоне поисков выпущенной по Эстонии ракеты НАТО начался пожар

Установить точное место приземления снаряда можно будет лишь после ликвидации возгорания
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В зоне поисков ошибочно запущенной в Эстонии ракеты начался пожарВ зоне поисков ошибочно запущенной в Эстонии ракеты начался пожарФото: Олег РУКАВИЦЫН
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На территории природного заповедника Эндла, где, предположительно, упала случайно выпущенная по Эстонии ракета, начался пожар. Об этом сообщил пресс-секретарь Сил обороны республики Айво Вахеметс.

Очаг возгорания зафиксирован в лесу Ярвамаа в районе Йыэкюла. Именно там велись поиски ракеты НАТО. Сейчас на месте инцидента работают пожарные службы.

"После того, как пожар будет потушен, эксперты смогут приступить к поискам вещественных доказательств, чтобы установить место приземления ракеты", - цитирует газета Postimees Вахеметса.

Между тем, доступ к данному району был временно ограничен в рамках создания безопасных условий.

Напомним, что 7 августа истребитель ВВС Испании Eurofighter Typhoon 2000 случайно запустил боевую ракету над территорией Эстонии. Вскоре после инцидента командующий вооруженных сил республики полковник Рийво Валге сообщил, что снаряд будет найдена в ближайшее время, поскольку стали известны координаты воздушного коридора и примерная зона в лесу, где и произошел взрыв, передает сайт kp.ru.

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