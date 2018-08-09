Суд отклонил жалобу Telegram на требование ФСБ предоставлять ключи шифрования

СЕГОДНЯ 13:48 2018-08-09T13:48:03+03:00

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Апелляционная коллегия Верховного суда России отклонила жалобу представителей компании Telegram на принятое ранее решение о законности приказа Федеральной службы безопасности.

Речь идет об установлении процедуры предоставления ФСБ ключей для расшифровки электронных сообщений пользователей мессенджера в рамках борьбы с терроризмом.

"Решение суда оставить без изменения, жалобу представителей Telegram - без удовлетворения", - сказала председатель апелляционной коллегии.

Постановление вступило в законную силу сразу после оглашения.

Отметим, что представитель Telegram Рамиль Ахметгалиев просил суд признать приказ ФСБ нарушающим права пользователей и соблюдение тайны переписки. В ведомстве, в свою очередь, заявили, что не претендуют на ознакомление со всеми сообщениями, их интересуют аккаунты лишь тех лиц, по которым есть соответствующие судебные решения, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что Роскомнадзор приступил к блокировке мессенджера на территории России 16 апреля. Защитники компании неоднократно обжаловали данное решение, но все их обращения были отклонены.