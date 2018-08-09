Toyota отзывает из России более 20 тысяч автомобилей из-за проблем с подушками безопасности

СЕГОДНЯ 13:52 2018-08-09T13:52:39+03:00

Toyota отзывает из России более 20 тысяч авто

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Японский автомобильный гигант Toyota отзывает из России почти 21 тысячу автомобилей. Дело в том, что в ряде моделей, проданных в период с 2010 по 2015 годы, могут иметься проблемы с подушками безопасности производства компании Takata.

Сообщается, что производитель отзывает машины Alphard, Corolla, Auris и Yaris. Как рассказали в Росстандарте, во время дорожно-транспортного происшествия в этих моделях могут возникнуть проблемы со срабатыванием подушки безопасности у пассажира на переднем сидении, передает сайт «Свободная пресса».

Отмечается, что речь идет о вероятном разрушении генератора, вследствие чего его детали могут проникнуть через подушку безопасности в салон транспортного средств. Для обеспечения безопасности пассажиров концерн намерен безвозмездно заменить соответствующие детали, пишет «Федеральное агентство новостей».

Напомним, в начале года японская фирма Takata объявила об отзыве свыше 3 млн подушек безопасности.