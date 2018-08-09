Федор Смолов определился с игровым номером в московском "Локомотиве"

СЕГОДНЯ 14:17 2018-08-09T14:17:14+03:00

Он будет выступать под "девяткой" в новой команде

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Нападающий Федор Смолов официально определился со своим будущим 9 августа. Он перешел из "Краснодара" в московский "Локомотив". И на презентации уже явил миру свой игровой номер в новой команде.

Федор Смолов будет играть за "железнодорожников" под номером 9. Детали соглашения между двумя командами официально не разглашаются. По сообщениям ряда СМИ, сумма трансфера могла составить около 9-10 миллионов евро с годовой зарплатой в 3 миллиона евро самого игрока.

В составе "Краснодара" Смолов играл с 2015 года. В этом сезоне Федор забил 2 гола в 2 матчах за кубанский клуб. До кубанцев играл за "Урал", "Динамо" (Москва), голландский "Фейеноорд".