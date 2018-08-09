2018-08-09T15:08:21+03:00
В мире

Премьер Эстонии сообщил, что фрагменты ошибочно запущенной ракеты все еще не обнаружены

По словам Юри Ратаса, поисками фрагментов ракеты занимаются Первая пехотная бригада, военно-воздушные силы и представители Спасательного департамента
Екатерина БОЛГОВА
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премьер-министр Эстонии Юри Ратаспремьер-министр Эстонии Юри РатасФото: REUTERS
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В четверг, 9 августа, премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил, что фрагменты ракеты, случайно запущенной истребителем ВВС Испании, до сих пор не найдены.

«По состоянию на текущий момент не найдена ни боеголовка, ни другие фрагменты ракеты», - сказал Ратас.

По его словам, на месте предположительного падения ракеты работают около ста человек - представители Первой пехотной бригады, военно-воздушных сил и Спасательного департамента.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее в месте падения ракеты начался пожар.

Премьер Эстонии отметил, что пожар находится "под контролем". Он считает, что Эстония будет принимать активное участие в расследовании этого "крайне прискорбного" происшествия. При этом, по его словам, нет причин ожидать ухудшения военного сотрудничества Эстонии с НАТО или Испанией после инцидента, пишет газета Postimees.

Ракета была случайно пущена самолетом ВВС Испании над территорией Эстонии во вторник, 7 августа. Поиски ведутся на заболоченной территории природного заповедника Эндла в центральной части страны.

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