Японские компании Suzuki, Mazda и Yamaha уличены в мошенничестве

СЕГОДНЯ 15:12 2018-08-09T15:12:30+03:00

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Крупнейшие авто- и мотопроизводители Японии Suzuki, Mazda и Yamaha были уличены в проведении некачественных проверок, создаваемой ими техники. Такое заявление сделали в министерстве государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма островного государства.

Оказалось, что замеры уровня потребления топлива автомобилей и мотоциклов проводились с нарушением установленной методики, однако руководство корпораций выдавало полученные результаты за правильные.

Самая плачевная ситуация наблюдается в Suzuki, где в ходе изучении 13 тысяч проверок нарушения были выявлены более чем в половине из них. В случае с Mazda этот показатель составляет всего 3,8%, а у Yamaha - 2,1%.

Пока неизвестно, заставит ли министерство проводить отзыв транспортных средств этих производителей или же будут приняты какие-то другие меры. Однако всем трем корпорациям были вынесены предупреждения о недопущении повторения подобных случаев, передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в 2017 году была раскрыта еще одна фальсификация документов в сфере японских автопроизводителей. Так, компании вроде Nissan, Subaru, Mazda, Mitsubishi, Honda и Toyota использовали потенциально бракованные алюминиевые детали.