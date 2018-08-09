Суд Киева оставил в силе продление ареста Савченко

СЕГОДНЯ 15:21 2018-08-09T15:21:41+03:00

Депутат Верховной рады будет находиться в СИЗО до 10 сентября включительно

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В четверг, 9 августа, Апелляционный суд Киева оставил решение суда предыдущей инстанции о продлении ареста депутата Верховной рады Надежды Савченко.

"Оставить решение Шевченковского районного суда Киева без изменений", - объявил судья по итогам двухдневного заседания.

Савченко будет находиться под арестом до 10 сентября 2018 года включительно.

Напомним, ранее готовность взять депутата Верховной рады на поруки высказали 26 граждан Украины, но Шевченковский районный суд отказал в удовлетворении этого ходатайства, передает ТАСС.

Савченко подозревают в подготовке масштабных терактов в столице страны - в здании парламента и правительственном квартале. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что суд по этому делу начнется уже в этом году. 23 марта суд арестовал Савченко на два месяца, после этого она объявила голодовку. Затем арест депутата был продлен.