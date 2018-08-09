В Минэнерго новые санкции США назвали попыткой повлиять на рынок

СЕГОДНЯ 15:29 2018-08-09T15:29:15+03:00

По словам первого замминистра энергетики Алексея Текслера, ограничительные меры вредны как для рынка, так и для потребителей

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Первый замглавы Минэнерго РФ Алексей Текслер заявил, что новые обсуждаемые американские санкции в отношении России являются попыткой повлиять на рынок, что вредно для всех его участников.

"Это попытка неконкурентоспособными способами влиять на рынок, это крайне вредно для рынка, для потребителей", - сказал Текслер.

Он напомнил ситуацию в январе 2018 года, когда газ по приемлемой цене европейским странам могла дать только Россия.

"Наш газ (СПГ) уходил в Америку ровно по этим же причинам. Любая попытка ограничить наши возможности повлияет на рынок. У меня большие сомнения, что в этом заинтересованы потребители", - отметил замминистра.

Глава "Новатэка" Леонид Михельсон заявил, что в компании видят эффект от обсуждаемых в США новых антироссийских санкций - в развитии взаимодействия Москвы с ее основными партнерами.

"Главные партнеры, которые есть у России, - они не собираются уходить, а развивать отношения. Я думаю, мы будем любить друг друга еще больше", - отметил Михельсон, передает ТАСС.