2018-08-09T15:42:04+03:00
Спорт

Греческий ПАОК отверг обвинения в бездействии во время инцидента с российскими журналистами

Поединок 3 раунда Лиги Чемпионов между местным клубом и "Спартаком" прошел накануне в Салониках
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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ПАОК победил "Спартак" на своем поле со счетом 3:2.ПАОК победил "Спартак" на своем поле со счетом 3:2.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В греческом футбольном клубе ПАОК опровергли обвинения в том, что его представители бездействовали во время инцидента, который произошел перед матчем. Местные фаны, как утверждается, напали на российских журналистов. В клубе, в свою очередь, заявили:

- Наши сотрудники защитили российского журналиста, который показывал жесты болельщикам перед входом на стадион, - говорится в заявлении пресс-службы футбольного клуба ПАОК.

Напомним, что матч 3-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов между клубом ПАОК и "Спартак" завершился победой хозяев со счетом 3:2. Ответный поединок пройдет в Москве 14 августа на стадионе "Открытие Арена". Чтобы пройти в следующий раунд, москвичи должны отыграть один гол разницы.

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