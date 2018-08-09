В японском Нагасаки почтили память жертв атомной бомбардировки

СЕГОДНЯ 15:42 2018-08-09T15:42:50+03:00

Люди молятся за жертв атомной бомбардировки 1945 года перед Статуей Мира в день празднования 73-й годовщины трагического события Фото: REUTERS

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В Японии прошли траурные мероприятия, посвященные памяти жертв американской бомбардировки Нагасаки. Церемония состоялась в центральной части города в Парке Мира и началась с минуты молчания.

Она была традиционно объявлена в 11:02 по местному времени (05:02 мск). В этот самый момент 9 августа 1945 года над Нагасаки взорвалась американская бомба "Толстяк", сброшенная со стратегического бомбардировщика В-29. Тогда страшной смертью погибли около 74 тысяч человек

В мероприятиях по случаю годовщины трагедии приняли участие представители многих стран, в том числе России, Великобритании и Франции. Также на церемонии присутствовали местные жители, родственники погибших и власти города.

В своей речи мэр Нагасаки Томихиса Тауэ подчеркнул, что Япония провозгласила пацифизм одной из своих основ, чтобы война и подобные бомбардировки больше никогда не повторились, однако спустя 73 года после окончания Второй мировой войны тенденция повышения военной мощи продолжает усиливаться. На данный момент в мире насчитывается около 14,5 тыс. ядерных боеголовок, что вызывает опасение, передает NHK.

Ранее с такой же позицией выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, который стал первый председателем организации, посетившим Нагасаки. Он рассказал, что только в 2017 году на вооружение армий было потрачено более 1,7 трлн долларов, а это в 80 раз больше, чем требуется на гуманитарную помощь в глобальном масштабе, передает сайт kp.ru.