Новые мусоросжительные заводы дадут Подмосковью более трех тысяч рабочих мест

СЕГОДНЯ 16:09 2018-08-09T16:09:54+03:00

При этом работой будут обеспечены не только жители Москвы и Подмосковья

Изменить размер текста: A A

В Подмосковье до 2022 года появится более 10 высокотехнологичных предприятий по переработке бытовых отходов. О том, сколько рабочих мест появится в регионе и какие специалисты будут востребованы, рассказал в интервью «Комсомольской правде» генеральный директор компании РТ-Инвест Андрей Шипелов.

- Мы создаем несколько категорий рабочих мест. Сейчас, когда разворачивается строительство наших заводов, мы набираем персонал для стройплощадок. Приоритет отдаем местным жителям, зарплаты – выше среднего по рынку. На строительстве каждого завода нам требуется около 600 человек. Завод строится около трех с половиной лет, так что это стабильные рабочие места, - говорит Андрей Шипелов.

Кроме того, как отмечает эксперт, когда все мощности будут запущены, в регионе появится 3000 постоянных новых рабочих мест.

- Спрос на высококлассных специалистов будет колоссальный. Отрасль только формируется, а это значит, что молодой, способный и амбициозный сотрудник сможет сделать стремительную карьеру, - отметил Андрей Шипелов.

Нововведения в системе переработки отходов коснутся не только жителей Москвы и Подмосковья. Уже сейчас многие крупные предприятия в России получают специальные заказы.

- На предприятии «Атомэнергомаш» в Подольске началось производство котлов для наших заводов. 21 миллиард рублей остался в экономике региона. Предприятие обеспечено заказами на 5-6 лет вперед. Турбины для нас тоже будут производиться в России – на Уральском турбинном заводе. Большой контракт получила российская же компания, которая будет производить основные элементы конструкции наших сортировочных заводов, - заявил Андрей Шипелов.